Esa Lindell var inte populär på sociala medier i natt. Under den tredje konferenssemifinalen åkte Dallas Stars finske back ut för diving – efter tre filmningar i en och samma duell med motståndarbacken Robert Bortuzzo i St. Louis Blues.

Det finns få saker som gör hockeyfans lika upprörda som spelare som filmar eller överdriver i situationer. Därför blev det en mindre storm på sociala medier under Dallas Stars hemmamöte med St. Louis Blues i natt.

Det var i slutet av den andra perioden i Blues 4–3-seger som hemmalagets back Esa Lindell hamnade i rampljuset av fel anledning. Under en kampsituation bakom Blues förlängda mållinje hamnade Lindell i en duell med motståndarnas back Robert Bortuzzo. Den sistnämnde delade ut ett par smällar mot finländaren som föll till synes enkelt – tre gånger om.

Det slutade med att Bortuzzo åkte ut för crosschecking medan Lindell fick sätta sig i utvisningsbåset för ”embellishment”, NHL:s motsvarighet till vad man i SHL kallar diving.

Situationen ledde till att Lindell häcklades rejält på sociala medier. Inte minst efter att många tyckte att han la sig platt i samband med en lätt smäll innan Patrick Maroons segermål fram till 4–3 med 1.38 kvar att spela.

