VILL HJÄLPA TILL. Lisa Hedengren leder ett projekt som syftar till att hjälpa hjärnskakningsdrabbade spelare att få hjälp.. Foto: Bildbyrån

Hjärnskakningar förstörde hennes egen spelarkarriär. Nu är Lisa Hedengren med och leder ett projekt för att ge hockeyspelare som lider av sviterna efter hjärnskakningar råd och stöd.

– Målet i sig är att kunna dra in experter och hjälpa spelarna att få hjälp med just det som de behöver, säger Lisa Hedengren till hockeysverige.se.



SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter vad som till stora delar varit en treårig mardröm mår Lisa Hedengren äntligen bra. Hennes karriär i SDHL och Damkronorna tog abrupt slut efter den sista av flera hjärnskakningar. Sedan dess har hennes energi och ansträngningar gått åt till att hitta en fungerade tillvaro.

– Det här är första gången på väldigt länge jag inte behöver gå runt och vara orolig, säger hon när vi ses på ett fik i Solna.

– Jag är mer stabil nu, har inte de där värsta huvudvärkstopparna lika ofta.

Hedengren, som hunnit bli 27 år, har tillägnat de senaste åren åt att vara assisterande tränare i AIK:s damlag. Ett hockeybås är kanske inte har varit en ideal miljö för någon som försöker återhämta sig efter sviterna av en hjärnskakning. Men som Lisa själv uttrycker det:

– Psykiskt har det varit bättre än om jag skulle ställa mig vid sidan och inte göra någonting alls. Det har räddat mig. Jag har inte hamnat i någon mörk depression, vilket är väldigt vanligt och fullt förståeligt. Jag vet ju själv vilka dåliga tankar man har ibland. Hade jag inte haft hockeyn kvar hade jag lättare hamnat i en sådan ond cirkel.

NÄTVERK AV AKTIVA OCH PENSIONERAD ELITIDROTTARE

Många är också de som har hamnat just där.

Vi har hört de mörka historierna från före detta spelare som Sanny Lindström, Anton Grundel, Johan Franzén och alldeles för många andra. Historierna om hur de legat utslagna i ett mörkt rum i en tröstlös väntan på förbättring, på en vardag där de åtminstone orkar med att vara sociala eller ta sig utanför hemmets väggar.

Men trots att vi hört historierna är det svårt att sätta sig in i vad det egentligen innebär. Vad man går igenom rent mentalt och vilka påfrestningar en hjärnskada kan medföra.

Det är därför Lisa Hedengren tillsammans med företaget We Are You håller på att starta ett projekt som ska kunna erbjuda stöd till utsatta spelare. We Are You är i grund och botten ett nätverk av aktiva och före detta elitidrottare som antingen förbereder sig på ett liv efter karriären eller på att hitta rätt när rampljuset har slocknat.

KRAFT I ATT DELA MED SIG

En av initiativtagarna bakom We Are You, den före detta hockeyspelaren Sebastian Lauritzen, fick precis som Lisa Hedengren karriären spolierad av hjärnskakningar. När de började prata om sina erfarenheter kom de fram till att det fanns en kraft i att kunna dela med sig av sina upplevelser, att på så vis kunna hjälpa varandra att finna en väg framåt.

– Diskussionen kring hjärnskakningar i media kretsar ju egentligen enbart runt tacklingarna. Det är givetvis en bra diskussion att ha, men vi vill nå ut till spelarna som faktiskt drabbas. Det är där vi vill hjälpa till genom att försöka samla dem och skapa en plattform, säger Lisa Hedengren.

– Målet i sig är att kunna dra in experter och hjälpa spelarna att få hjälp med just det som de behöver. Att spelarna kan tipsa om en viss läkare, kiropraktor eller sjukgymnast.

– Jag vet själv att det är lite som att kliva ned i ett svart hål. När det blir de här jobbigaste symptomen så vet egentligen ingen vad det beror på eller varför man får de här sviterna. Läkarna vet inte heller. Då blir det nästan upp till en själv att hitta hjälp, vilket inte är jättelätt när man inte mår bra. Man har ingen ork att ta tag i saker. Att då hitta det nätverket och hjälpa spelare i den situationen tror jag skulle betyda mycket.

Hon tror också på kraften i samtal och kommunikation. Problemet för många som drabbas är att de inte kan artikulera för folk i sin omgivning vad de upplever. Att då finna andra med samma erfarenheter som vet vad man går igenom efter en hjärnskakning kan betyda mycket, menar Lisa.

– Min vision är att kunna ha som ett klotterplank för spelare, att kunna få ur sig vad de känner och kunna ställa frågor och veta att de som svarar faktiskt har gått igenom samma sak själva.



Foto: Ronnie Rönnkvist

JOBBIG KONTAKT MED FÖRSÄRKINGSKASSAN

Ett stort problem som många av de hjärnskakningsdrabbade spelarna i Sverige fått brottas med är försäkringskassan och deras syn på vad en hjärnskakning innebär. Lisa Hedengren är en av dem. Det märks tydligt på sättet som hon himlar med ögonen när ämnet kommer på tal.

– Jag hade en läkare som var jättebra, som trodde på mig. Vi skickade in papper till försäkringskassan och de nekade hela tiden med förklaringen att det inte var tillräckligt att gå på. Min läkare skrev om papperen tre gånger för att förtydliga att ”Lisa kan inte jobba, hon kan inte ta sig till ett jobb”. Så det är verkligen ett jättestort problem.

– Första gången jag var i kontakt med dem själv och förklarade att jag hade drabbats av en hjärnskakning fick jag bara svaret ”jamen det går ju över på tio dagar, det är okej”. Man får hela tiden försvara sig själv och det är inte det man vill göra när man mår så dåligt.

Här är det inte lika lätt att kunna ge tips och råd till andra utsatta?

– Jag önskar jag hade ett bra svar på hur man skulle kunna rätta till det. I mitt fall var det bara att jag hade en läkare som orkade fajtas med mig för att få intygen att gå igenom. Jag förstår att det varit mycket fusk gentemot försäkringskassan, att de måste vara försiktiga med var pengarna går, men det måste gå att hitta ett bättre sätt.

– Själva hävdar de att de måste se till hela arbetsmarknaden och att jag/man därför borde kunna hitta ett jobb som man kan ta. Jag har svårt att se vad det skulle vara som man skulle kunna göra i ett mörkt rum när det känns som om hela världen håller på att rasa ihop…



Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg

”BLI EN RÖST OCH ÖKA MEDVETENHETEN”

Nästa steg i projektet är att samla ihop drabbade spelare och mobilisera kraft för att göra skillnad.

– Första steget är att konkret sätta vad vi vill göra. Samtidigt som vi har vår idé att hjälpa spelarna så har hockeyförbundet sin nollvision när det gäller hjärnskakningar. Vi vill inte att det ska vara någon tävling mellan projekten, utan vara en del av utveckling framåt och kanske vara spelarnas röst där, säger Lisa Hedengren.

Just nu pågår arbetet med att engagera fler spelare i verksamheten. Ju större deras plattform växer sig, ju mer gott kan man göra och ju mer inflytande kan man ha, tror Lisa.

– Det gäller att spelarna vågar börja prata om det, och det tycker jag mig se att fler och fler faktiskt gör. Förhoppningen är att det ger ringar på vattnet och får fler och fler att våga öppna upp sig och ansluta till nätverket. Det är då jag tror att vi kan göra skillnad.

Bortsett från att bygga en plattform och ge stöd åt utsatta spelare, vad vill ni uppnå med projektet?

– Definitivt att bli en röst i debatten och att öka medvetandet och kunskapen kring hjärnskakningar. Vad det faktiskt innebär att få de här långvariga sviterna och vad det kan göra för livet. Jag ser framför mig att får vi tillräckligt många med oss, då kanske vi skulle kunna ha seminarier runtom i landet där spelare berättar sina historier och att vi bjuder in tränare, spelare och föräldrar för att sprida vad som kan hända.

– Förhoppningsvis är det sådant som kan få effekter, att vi ökar respekten för varandra ute på isen och vara mer uppmärksam. Och att föräldrar kan känna sig lugnare. För det är viktigt att komma ihåg att de flesta hjärnskakningar inte får långvariga sviter, att de kan gå över på två veckor.

– Men ge föräldrar, tränare och andra en guide på symptom man kan titta efter om man misstänker att någon drabbats. Och samtidigt visa vad det finns för sorters hjälp, var man kan vända sig och hur man bör hantera det. Det är viktigt för mig att sprida den sortens medvetenhet.

En annan konkret idé på hur man ska öka den medvetenheten är att sätta upp affischer i alla ishallar i Sverige. Affischer med den sortens information som Lisa Hedengren beskriver ovan.

– Sedan ska man kunna anpassa dem geografiskt efter var man befinner sig. Är du i Göteborg, då ska det finnas kontaktinformation till läkare eller specialister du kan uppsöka i Göteborgsområdet. Bara att det syns var hjälpen finns är viktigt, för det är ofta det som är svårt, att hitta rätt när olyckan väl har varit framme.

Projektet är fortfarande i sin linda, men Lisa Hedengren har stora förhoppningar om att hon och We Are You ska kunna göra skillnad på sikt. Och förhoppningsvis kunna ta det så långt att deras arbete en dag bidrar till att färre hockeyspelare drabbas av hjärnskakningar.

– Det är en lång resa dit, men det finns otroligt mycket som vi spelare gemensamt skulle kunna uppnå. Jag tror stenhårt på det här projektet.