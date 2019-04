Det blir ingen Nicklas Bäckström i VM. En skada sätter stopp för 31-åringens medverkan i Slovakien, meddelar Svenska Ishockeyförbundet.

För två år sedan var han med om att vinna VM-guld och i fjol vann han Stanley Cup med Washington Capitals. Den här säsongen går Nicklas Bäckström däremot lottlös. Det blir nämligen inget spel vid VM i Slovakien för stjärncenter.

Det är en skada som sätter stopp för hans medverkan, skriver Svenska ishockeyförbundet i ett mejl.

Nicklas Bäckström gjorde 22 mål och 74 poäng på 80 matcher i NHL:s grundserie. Han följde upp det med fem mål och åtta poäng på sju matcher i slutspelet.

Washington Capitals förlorade den sjunde och avgörande matchen mot Carolina Hurricanes i den första slutspelsrundan. Sedan tidigare har Carl Hagelin och André Burakovsky, också Washington, meddelat att de inte kommer till VM. Båda två sitter på utgående kontrakt.

Team Sweden at #IIHFWorlds so far

W. Nylander #leafs

E. Lindholm

P. Hornqvist

O. Lindblom

E. Pettersson

A. Kempe

M. Kruger

L. Eriksson

M. Kempe

J. Bratt

O. Ekman-Larsson

M. Ekholm

A. Larsson

R. Hagg

E. Gustafsson

H. Lundqvist

J. Markstrom

— Sweden World Juniors (@SwedenWJC) April 30, 2019