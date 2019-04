Han har varit en av den amerikanska collegehockeyns stora stjärnor den här säsongen. Nu står det klart att backen Adam Foxs framtid finns i New York Rangers. På tisdagen plockade de upp hans rättigheter.

Han draftades ursprungligen av Calgary Flames i tredje rundan 2016. Sedan dess har Adam Fox byggt sig en fin collegekarriär på Harvard University och varit en av de bästa backarna i ligan.

Den senaste säsongen slutade 21-åringen fyra i NCAA:s totala poängliga efter att ha noterats för 48 poäng (9+39) på 33 matcher. Med det hade han bäst poängsnitt av samtliga spelare i collegehockeyn.

Nu blir det inget NHL-spel för Calgary Flames för Fox. Inte heller för Carolina Hurricanes, som värvade rättigheterna till backen i Elias Lindholm-trejden förra sommaren.

I stället är han på väg att skriva kontrakt med New York Rangers. Klubben har nämligen värvat rättigheterna till den från New York bördige Fox från Carolina, Detta i form ett andraval i sommarens draft och ett villkorligt tredjeval i draften 2020. Det valet tillfaller Hurricanes när Fox har spelat 30 NHL-matcher, uppger TSN:s Bob McKenzie.

Under sina tre år på Harvard har Adam Fox samlat ihop 116 poäng på 97 matcher. På meritlistan finns ett guld och ett brons från JVM.

Rangers have acquired rights to Adam Fox for NYR own second rounder this year and conditional third next.

— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) April 30, 2019