Patrick Maroon. Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports

St. Louis Blues är tillbaka i förarsätet. Med 1.38 kvar av den tredje perioden skickade Patrick Maroon in det matchvinnande 4–3-målet som gav Blues 2–1 i matcher på Dallas Stars i natt. En skön revansch för en spelare som inte levde upp till förväntningarna i grundserien.

När Patrick Maroon värvades till St. Louis Blues som free agent inför säsongen var det en efterlängtad hemkomst. 31-åringen, född och uppvuxen i St. Louis, tog ett ettårskontrakt värt 1,75 miljoner dollar – en bra bit under sitt marknadsvärde – för att kunna komma hem och spela i staden där hans son Anthony från ett tidigare förhållande bor.

Förhoppningen från Maroons sida var att göra en så pass stark säsong att han i ett senare skede skulle kunna förlänga kontraktet med Blues till en avsevärt mycket högre lön. Men grundserien blev inte alls vad han eller Blues hade hoppats på.

Under säsongen 2016/17 i Edmonton Oilers gjorde powerforwarden 27 mål intill Connor McDavid och även i fjol, då han trejdades till New Jersey Devils, hade han en produktiv säsong med personbästa 43 poäng (17+26) på 74 matcher.

Lika bra har det alltså inte gått i St. Louis. Maroon avslutade årets grundserie med tio mål och 28 poäng på 74 matcher. Kort och gott en missräkning.

”SÅG INTE ATT DEN GICK IN”

Nu finns det emellertid ett slutspel där han har fått möjligheten att göra om göra rätt. Och i natt tog han till vara på den möjligheten. När match tre i den andra rundan av mötet med Dallas Stars såg ut att gå mot förlängning trädde Patrick Maroon fram.

Det var bara 1.38 kvar på klockan, med tillställningen i American Airlines Center kvitterad till 3–3, som han lyfte in segermålet bakom Ben Bishop i hemmalagets kasse.

– Jag fick pucken framför mål och försökte bara lyfta upp den så snabbt som möjligt. Först såg jag inte att den gick in, men den letade sig in och vi hittade ett sätt att vinna i kväll, säger Patrick Maroon till nhl.com efter 4–3-segern.

– Vanligtvis brukar jag bara klämma in pucken via benskydden, men nu fick jag upp pucken högt. Jag har jobbat på det där på träningarna, jobbat på att ta pucken köksvägen och lyfta upp den högt i stället för att bara ta den längs isen. Nu gick den in.

”DE FÖRTJÄNADE ATT VINNA”

Målet betyder att St. Louis har tagit tillbaka hemmaplansfördelen efter att ha förlorat match två hemma i Enterprise Center.

– Jag tycker att vårt lag har blivit väldigt bra på att höja oss nu. Vi har en stark tro på det vi gör i den här gruppen, säger Maroon.

– Det är lite skumt, men vi känner bara att vi kommer hitta vägar att vinna hockeymatcher. Man får ge Stars cred för hur de studsade tillbaka och hela tiden slog tillbaka, men jag tycker att vi har övertaget i att alltid kunna slå tillbaka ännu hårdare. Vi gjorde det och gav aldrig upp.

Matchen i sig var en historia där St. Louis hade kommandot, men där Dallas hela tiden kom tillbaka och kvitterade. Från 0–1 till 1–1, från 1–2 till 2–2 och 2–3 till 3–3 innan man slutligen inte hade tid för mer längre.

– De jobbade hårdare än oss i kväll och var det bättre laget. De förtjänade att vinna, säger Dallas stjärna Tyler Seguin.

Mattias Janmark blev den enda svensken att komma med i poängprotokollet i natt. Han hade en assist på Andrew Coglianos 2–2-kvittering i numerärt underläge i tredje perioden. Janmark gjorde därmed poäng för andra matchen i rad efter att ha gjort comeback efter skada i den första matchen i serien. Han har 1+1 på fem slutspelsmatcher för Dallas.

Match fyra spelas i Dallas natten mot torsdag.

Dallas – St. Louis 3–4 (1–1, 0–1, 2–2)

Dallas: Alexander Radulov (5), Andrew Cogliano (2) (Mattias Janmark), Tyler Seguin (3).

St. Louis: Jaden Schwartz (6), Tyler Bozak (2), Alex Pietrangelo (1), Patrick Maroon (2).

St. Louis leder serien med 2–1 i matcher.