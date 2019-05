Efter tre säsonger i SKA Sankt Petersburg lämnar Pavel Datsiuk nu den ryska storklubben. Det har skapat rykten om att stjärnspelaren kan vara aktuell för en återkomst till NHL – vid 41 års ålder.

2016 bröt Pavel Datsiuk sitt kontrakt med Detroit Red WIngs och flyttade hem till Ryssland av familjeskäl. Sedan dess har det blivit tre produktiva säsonger som lagkapten för den ryska storklubben SKA Sankt Petersburg, en Gagarin Cup-seger samt ett OS-guld som förde in legendaren i Triple Gold Club (vinnare av Stanley Cup, OS- samt VM-guld).

Men under gårdagen meddelade den 40-årige centern att han lämnar Sankt Petersburg. I inlägg på Instagram och Twitter tar han avsked av klubben och tackar fansen för deras engagemang. Dock utan att nämna något om framtiden.

I Nordamerika har ryktena tagit fart om att Datsiuk kan vara på väg tillbaka till NHL. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman ska det ha funnits diskussioner med Detroit Red Wings om en återkomst till klubben. Men det var innan Steve Yzerman tog över som general manager efter Ken Holland.

Pavel Datsyuk announces the SKA portion of his career is completed. Under Ken Holland, there had been discussion of a possible return to DET for next season. He is due in Michigan soon; we'll see where it goes. https://t.co/45PjZklv0t

