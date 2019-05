Han dominerade på U18-VM i Örnsköldsvik nyligen och blev den bästa poängplockaren i turneringens historia. Nu skriver Jack Hughes historia igen – som den yngste amerikanske VM-spelaren genom tiderna.

Med 20 poäng på sju matcher under U18-VM blev Jack Hughes turneringens poängkung. Hans 32 poäng på två U18-VM gjorde amerikanen, som väntas gå etta i NHL-draften i juni, till den mesta poängplockaren i turneringens historia.

Nu skriver Hughes ett nytt häftigt kapitel i sin karriär. Det står nämligen klart att han kommer att få chansen att spela VM för USA i Slovakien. Ynglingen, som fyller 18 år om två veckor, har blivit uttagen i Jeff Blashills stjärnfyllda trupp där spelare som Patrick Kane, Johnny Gaudreau och Jack Eichel sticker ut. I och med det blir Jack Hughes den yngste amerikanske VM-spelaren genom alla tider, uppger Mike Morreale på nhl.com.

Jack Hughes has been named to represent the United States at the 2019 IIHF World Championship in Slovakia from May 10-26. He'll become the youngest player to play for U.S. in the history of the World Championship. D-men Adam Fox (NYR) & Christian Wolanin (OTT) were also added

— Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) May 1, 2019