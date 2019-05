Mellan 2014 och 2016 spelade dansken Joachim Blichfeld för Malmös juniorer. Nu har han utsetts till årets spelare i nordamerikanska juniorligan WHL.

2016 var Joachim Blichfeld med och vann brons i U18-SM för Malmö. Sedan dess har ytterforwarden spelat för Portland Winterhawks i juniorligan WHL. Den här säsongen gjorde han 114 poäng, vilket var mest av samtliga.

Nu har 20-åringen, som har NHL-kontrakt med San José Sharks utsetts till årets spelare i ligan. Han är förövrigt den andre dansken genom historien att tilldelas Four Broncos Trophy som priset heter. 2015 vann Oliver Bjorkstrand.

Ifjol vann Philadelphia Flyers löfte, målvakten Carter Hart, priset och 2012 var det Växjös Brendan Shinnimin som tog hem det.

WHL player awards:

Player of the year: Joachim Blichfeld-SJS

Defenseman of the year: Ty Smith-NJD

Goalie of the year: Ian Scott-TOR

— Corey Pronman (@coreypronman) May 1, 2019