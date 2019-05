Över 200 spelare väljer att lämna Nordamerika inför nästa säsong. Detta för att framtvinga bättre villkor för damhockeyspelare i de amerikanska och kanadensiska ligorna.

– Vi kommer inte spela i någon professionell liga i Nordamerika den här säsongen om vi inte får resurserna som professionell hockey kräver och förtjänar, skriver man i ett uttalande.

Över 200 spelare från Nordamerika, där bland annat superstjärnorna Hilary Knight, Kendall Coyne-Schofield och Marie-Philip Poulin ingår, kommer inte att spela hockey i Nordamerika nästa säsong.

Detta eftersom man menar att villkoren man har i dagsläget inte är acceptabla.

”Vi kommer inte spela i någon professionell liga i Nordamerika den här säsongen om vi inte får resurserna som professionell hockey kräver och förtjänar” skriver spelarna i ett uttalande.

”Vi får inte ett hållbart liv i den aktuella situationen. Vi får ingen sjukförsäkring och tjänar så lite som 2 000 dollar per säsong vilket innebär att spelare inte kan förbereda sig ordentligt för spel på den högsta nivån. Detta är stunden vi har väntat på – stunden att enas och säga att vi förtjänar mer” fortsätter uttalandet.

Tidigare i våras kom beskedet att CWHL (Canadian Women’s Hockey League) läggs ned till kommande säsong. Med över 200 strejkande spelare innebär det att i princip inte kommer att finnas några spelare till den andra nordamerikanska ligan, NWHL, till den kommande säsongen. Det betyder att det inte är säkert att det spelas någon profesionell damhockey alls i Nordamerika till hösten.

– Vi vet att vi som enade har en stor kraft. Vi är alla tillsammans i det här. Vi har ett gemensamt mål, säger kanadensiska stjärnan Brianne Jenner till TSN.

Var dessa spelare hamnar nästa säsong är i dagsläget oklart, men vad som är klart är att det finns en hel del intressanta namn på marknaden för SDHL-lagens sportchefer.

We may represent different teams, leagues and countries but collectively we stand as one #ForTheGame pic.twitter.com/TdKFlYxs6V

— Marie-Philip Poulin (@pou29) May 2, 2019