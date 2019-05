Danielle Stone och Anna Borgqvist är klara för HV71. Foto: Bildbyrån

HV71 presenterade under torsdagen en smärre bomb. Anna Borgqvist och Danielle Stone hämtas in från liga-konkurrenten Leksand.

Anna Borgqvist har under flera år varit given i Damkronorna. Men hon fanns inte med där den senaste säsongen. Under säsongen 18/19 blev det 32 poäng för Borgqvist i SDHL för Leksand och med det vann hon lagets interna poängliga.

Tvåa kom Danielle Stone och även hon ansluter till HV71. Kanadensiskan gjorde 15 mål och lika många assists säsongen som var.

— Det är två klasspelare som förstärker laget. Anna har varit en profil i både SDHL och Damkronorna under många år och Danielle visade förra året att hon både är en farlig målskytt och en skicklig passningsspelare, säger Peter Ekelund, GM i HV71 till klubbens hemsida.