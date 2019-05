Hockeyallsvenskan och C More förlänger avtalet. Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

C More har sänt Hockeyallsvenskan sedan 2015. Idag står det klart att avtalet mellan parterna förlängs till 2026.

Enligt vad Hockeyallsvenskan själva skriver på sin webbplats så kommer det förlängda avtalet ge bättre produktioner, men också klubbarna en stabil grund och bättre förutsättningar.

— Vi är väldigt nöjda och glada över det här nya avtalet med C More som visat stor vilja att fortsätta att visa Sveriges mest underhållande hockey. Avtalet stärker omedelbart ligan och våra lag men innehåller också många spännande utvecklingsområden under kommande år, säger Stephan Guiance som är vd för ligan.

Det förlängda avtalet sträcker sig över säsongen 2025/2026, men det framgår inte vad det ger ekonomiskt till klubbarna. Det ämnet har ju annars varit en het potatis.