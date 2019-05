Han fick sitt genombrott i SHL den här säsongen. Nu skriver JVM-meriterade Oskar Steen kontrakt med Boston.

Oskar Steen valdes i sjätterundan av Boston 2016 och det ser onekligen ut som ett fynd. Den intensiva forwarden gick nämligen från att göra 4+2 på 45 SHL-matcher förra säsongen till att göra hela 17 mål och totalt 37 poäng på 46 matcher den här säsongen. Med det slutade han tia i hela SHL:s poängliga. Nu får han sin belöning efter genombrottet.

Enligt 21-åringens agent Joakim Persson har Steen som väntat skrivit på ett treårigt rookiekontrakt med Boston, som ju är ett av åtta lag som är kvar i slutspelet.

Oskar Steen spelade även JVM förra året och noterade då 2+2 på sju matcher för Juniorkronorna.

Färjestad förväntas också tappa Joakim Nygård till NHL till nästa säsong. Han är dock en free agent.

Oskar Steen have signed a three year deal with the Boston Bruins, congrats @oskarsteen and the @NHLBruins 👍#bostonbruins #NHL #oskarsteen #kmjsports

— Joakim Persson (@JockeKMJSports) May 3, 2019