Isabell Palm. Foto: Bildbyrån

Linköping presenterade idag sitt andra nyförvärv inför nästa säsong. Det handlar om VM-forwarden Isabell Palm som hämtas in från HV71.

Linköping har tappat tunga namn som Kennedy Marchment Emma Murén sedan säsongen tog slut i och med förlusten i SM-finalen mot Luleå.

Sedan dess har man plockat in Vilma Tanskanen och nu står det klart att man hämtar in Isabell Palm från HV71. Därmed bekräftar man SVT Sports uppgifter från igår om att hon skulle vara klar.

— Hon spelar med mycket karaktär, visar mycket känslor och passar perfekt in i LHC. Det är jättekul att Isabell vill komma hit, säger Josef Nilsson som är GM för Linköping i en livesändning på Facebook.