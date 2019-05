Han utsågs till Liigas bästa spelare, med klar marginal. Nästa säsong kan Oliwer Kaski spela i NHL.

De 78 journalister som deltog i omröstningen av den finska ligans bästa spelare gav priset till Oliwer Kaski. Pelicans 23-årige back, som inför säsongen var en doldis, hade en magnifik säsong och gjorde 51 poäng på 59 matcher. Med det slutade han, från sin backplats, sexa i poängligan.

Kaski har egentligen kontrakt med Pelicans nästa säsong också men frågan är om han verkligen kommer spela där. Den odraftade backen jagas av flera klubbar. Enligt The Athletics initierade Columbus-journalist Aaron Portzline ska Blue Jackets vara en av klubbarna som vill ha finländaren. Columbus har som bekant en finsk general manager i Jarmo Kekäläinen, som säkert har bra koll på Oliwer Kaski.

Pelicansstjärnan vann både skytteligan (19 mål) och poängligan (51 poäng) bland Liigas backar.

#CBJ among #NHL clubs trying to sign UFA D Oliwer Kaski, 23, from Finnish league. Kaski is 6-foot-2, 187 pounds, right shot. Spent two seasons with Western Michigan, then the last three in Finland. Had a breakout season in 18-19 w Pelican, totaling 19-32-51 in 59 games.

— Aaron Portzline (@Aportzline) May 2, 2019