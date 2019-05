Colorado utjämnade mot San José i den andra omgången av Stanley Cup till 2-2 i matcher. Nathan MacKinnon visade vägen med sitt 1-0 och nu har han gjort poäng i åtta slutspelsmatcher i följd – lika många som Peter Forsberg gjort vid tre tillfällen.

Colorado var mer eller mindre piskade att vinna match 4 mot San José för att inte hamna i ett tufft 1-3-underläge i matcher. Den första perioden blev mållös, men i den andra kunde Nathan MacKinnon sätta dit 1-0-pucken.

MacKinnon har nu gjort 13 (6+7) poäng på de åtta senaste slutspelsmatcherna. Han har även noterats för poäng i samtliga dessa åtta och nu kan han börja snegla mot klubbrekord. Det är nämligen bara Joe Sakic (10) och Claude Lemieux (9) som har haft en längre svit av poäng i raka matcher i Avalanches slutspelshistoria. MacKinnon delar just nu tredjeplatsen med idel fashionabla namn som Peter Forsberg, Milan Hejduk och Valeri Kamensky.

