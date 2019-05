Tobias Lindberg är inte den som brukar ikläda sig rollen som matchvinnare. Men inatt gjorde han ett synnerligen viktigt mål när hans Chicago Wolves slog Iowa med 4-3 i AHL-slutspelet och gick fram till 2-0 i matcher.

Tobias Lindberg hann med åtta allsvenska matcher för Djurgården innan han 2014 drog över Atlanten för att lira juniorhockey med Oshawa Generals i OHL. Där blev han dubbel mästare när laget vann både OHL-slutspelet, samt Memorial Cup.

Sedan dess har 23-åringen bland annat hunnit med att lira sex NHL-matcher för Toronto, men resten av tiden har spenderats i AHL och sedan februari tillhör den tunge ytterforwarden Vegas organisation.

Fram till nattens match så hade Tobias Lindberg på sina åtta matcher genom karriären i AHL-slutspelet aldrig nätat. Men nu har det skett, och det visade sig bli ett synnerligen viktigt mål. Chicago var i ledningen med 3-2 mot Iowa när Lindberg 6:07 in i den andra perioden satte dit 4-2.

Iowa skulle reducera i slutet av den andra perioden, men närmare än så kom de inte och Lindbergs mål räckte för seger. Chicago leder nu den andra slutspelsrundan med 2-0 i matcher.

I målet stred Oscar Dansk tappert och räddade 22 av 25 skott.

Just like @mweis95 in the first period, @tlindberg7 picked a wonderful time to deliver his first postseason goal as a pro.

Coincidence that Stefan Matteau dished perfect passes on both?#LastTeamStanding #CHIvsIA pic.twitter.com/CWi04cRNRP

— y-Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) May 3, 2019