AVANCERAR. Carolina är klara för konferensfinal. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

Carolina Hurricanes slutspelssaga blir bättre och bättre för varje dag som går. I natt blev man klara för konferensfinal efter att ha besegrat New York Islanders med 5–2 och således vunnit matchserien med 4–0 i matcher.

– Det här betyder mycket för många människor, säger kaptenen Justin Williams till nhl.com.

Carolinas överraskande bra säsong ser inte ut att få något slut inom den närmaste framtiden. Efter att ha slagit ut de regerande Stanley Cup-mästarna Washington med 4–3 i matcher i den första omgången har man nu tagit sig vidare till den östra konferensfinalen.

Detta efter att man kört över New York Islanders i den andra omgången och svept New York-laget med 4–0 i matcher. Serien stängdes i natt när Hurricanes kunde ta en övertygande 5–2-seger på hemmais.

– Det här betyder mycket för många personer. Det betyder mycket för mig, det betyder mycket för alla här. Alla som tittar hemifrån, alla som lyssnar via radion. Det betyder också väldigt mycket för spelarna i laget, säger lagkaptenen Justin Williams till nhl.com.

New York Islanders fick annars en drömstart på matchen, då Mat Barzal gav bortalaget ledningen redan efter 2:30. Hurricanes kom dock tillbaka, och med fem raka mål såg man till att avsluta Islanders säsong.

TUFF MATCH FÖR LEHNER

Nio av Carolinas tolv forwards noterades för minst en poäng i matchen, där finska duon Sebastian Aho och Teuvo Teräväinen stod för ett mål och ett assist vardera.

– Jag är så stolt över kilarna, det går inte att beskriva, säger tränaren Rod Brind’Amour.

För den svenske succémålvakten Robin Lehner blev det ingen rolig avslutning på en annars fantastisk säsong. Efter att ha släppt in ett mål i den första perioden, följt av två snabba i mittperioden, blev svensken utbytt.

– Det var en studs här och en studs här. Men i ärlighetens namn var de det bättre laget, säger Lehner.

Nu väntar antingen Columbus eller Boston i konferensfinalen. Den matchserien står i dagsläget 2–2.

Carolina Hurricanes – New York Islanders 5–2 (1–1, 3–0, 1–1)

Carolina: Sebastian Aho (4), Teuvo Teräväinen (6), Greg McKegg (1), Justin Williams (3), Andrej Svetjnikov (3)

New York: Mathew Barzal (2), Brock Nelson (4)

Carolina vidare till konferensfinal efter 4–0 i matcher.