Jesper Lindgren och hans HPK är finska mästare efter stor dramatik. Foto: Liiga - Tomi Jokela/ All Over Press

HPK är finska mästare! I den sjunde och avgörande finalmatchen mot Kärpät segrade HPK efter att ha avgjort i sudden death. Det betyder att vi har en ny svensk som kan titulera sig finsk mästare, hans namn är Jesper Lindgren.

Slutspelet i finska Liiga avgjordes under lördagskvällen. HPK hade skrällt sig till en sjunde och avgörande match mot storfavoriten Kärpät. Den avgörande matchen gick också till förlängning och 15 minuter in i den fjärde perioden tryckte HPK:s Markus Nenonen in guldmålet. Skrällen fullbordad.

Kärpät, som var regerande mästare, var fullkomligt överlägsna i grundserien och slutade 29 poäng före Tappara som slutade två i tabellen. HPK kom på en femte plats och var hela 38 poäng bakom Kärpät. I finalserien var det dock HPK som drog det längsta strået och de är nu finska mästare för första gången sedan 2006.

21-ÅRIG SVENSK ÄR FINSK MÄSTARE

I HPK åtefinns en svensk, Jesper Lindgren. Han är en 21-årig back och har spelat i SHL och HockeyAllsvenskan med MoDo innan han tog klivet över Östersjön till den finska Liiga.

Lindgren är draftad av Toronto Maple Leafs och är bara utlånad till HPK. Backtalangen stod för 19 (2+17) poäng på 45 matcher i grundserien. I slutspelet gjorde han fyra poäng på 15 matcher.

I motståndarlaget spelar svensken Nicklas Lasu som får nöja sig med ett silver. Lasu har tidigare spelat i Frölunda och vunnit guld med klubben. Han uppges även återvända till Göteborgsklubben inför nästa säsong.