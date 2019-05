BETYDELSEFULL. Rickard Hugg menar att förre NHL-spelaren Andreas Karlsson betytt mycket för honom. Foto: Bildbyrån

Efter två säsonger i Nordamerika är Rickard Hugg tillbaka i svensk hockey. Tack vare stor stöttning från svenske tränaren Andreas Karlsson i OHL-laget Kitchener är JVM-forwarden redo att ta nästa kliv i karriären.

– Han är en nörd när det kommer till detaljer i spelet, men på ett bra sätt så klart. Han var fantastisk att ha som tränare, säger Hugg till Hockeysverige.

20-åringen från Hudiksvall är nyinflyttad i Skellefteå och börjar sakta men säkert känna sig som hemma i sin nya hemstad.

– Jag har varit här i snart två veckor. Det har varit grymt kul att få dra igång sommarträningen och lära känna folket här uppe. Det känns riktigt spännande, säger Rickard Hugg till Hockeysverige och menar att sommarträningen i Skellefteå är så pass hård som den sägs vara.

– Vi började träna förra veckan och har haft första hela träningsveckan nu och ja… Det har varit rätt tufft. Men det är skönt att komma igång igen efter lite uppehåll.

Rickard Hugg lämnade Sverige för spel med Kitchener Rangers 2017, 18 år gammal. Säsongen innan hade han hunnit med att som lagkapten leda Småkronorna till ett silver i U18-VM. Hugg spelade även elva SHL-matcher med Leksand innan han åkte över till Kitchener.

– Att få spela på liten rink var någonting som lockade. Sen är OHL lite som ”mini-NHL”, eller vad man ska kalla det. Man blir behandlad som ett proffs där borta. Det är svårt att beskriva hur det är att spela inför publiken i den ligan om man inte har upplevt det. Vi hade liksom 7 000 personer på varje hemmamatch i stort sett. Det är otroligt speciellt, förklarar Hugg.

TUFF OMSTÄLLNING

Under sin första säsong i Kitchener noterades Hugg för 32 poäng (6+26) på 66 grundseriematcher. Omställningen från svensk hockey till den kanadensiska var stor och tidskrävande.

– Det tog ett tag att ställa om sig. Bara att bo i ett helt nytt land var en stor omställning. Det var många nya ansikten och många nya intryck i början. Lägg på omställningen till den lilla rinken. Det tog ett tag innan man kom in i det, och det var väl också därför det gick lite upp och ned under första säsongen.

Det var i stället under den precis avslutade säsongen som 20-åringen från Hudiksvall fick sitt erkännande i Kitchener. Med finfina 73 poäng (33+40) på 62 matcher var han en riktig nyckelspelare för Rangers.

– Jag kände mig väldigt förberedd när jag kom in till den här säsongen. Först och främst fick jag en riktigt bra sommarträning, sen hade jag också ett år på nacken, första året var allting nytt, nu visste jag lite mer vad jag kunde förvänta mig. Man kände coacherna, spelarna, alla kring laget… Det hjälpte otroligt mycket.

– Allt det var en starkt bidragande faktor till att jag fick ett lyft den här säsongen. Att ha fått spela på den mindre rinken under ett år och fått vänja sig var viktigt för mig. Sen fick jag väldigt mycket mer förtroende den här säsongen, vilket så klart inte skadade.



STARK SÄSONG. Rickard Hugg stod för 73 poäng på 62 matcher för Kitchener den här säsongen. FOTO: Dan Hickling/Hickling Images

”ETT MINNE JAG KOMMER BÄRA MED MIG RESTEN AV LIVET”

Vid jul och nyårsfirandet fick Hugg även chansen att representera det svenska laget vid junior-VM i Vancouver och Victoria.

– Det är det man drömt om sedan man började spela hockey som 5-åring. Att få vara med och spela ett JVM för Sverige, speciellt när det går borta i Kanada, var väldigt speciellt tycker jag. Det var en barndomsdröm som gick i uppfyllelse och det är svårt att liksom sätta ord på känslorna.

Turneringen gick varken som Hugg, som utsågs till assisterande kapten av förbundskaptenen Tomas Montén, eller Juniorkronorna hade hoppats på. Efter ett starkt gruppspel blev det respass direkt i kvartsfinalen mot Schweiz.

– Det var en riktig besvikelse att åka ut mot Schweiz i kvartsfinalen. Ett fiasko, skulle jag nog ändå säga. Det var otroligt tungt, säger Hugg som ändå kan blicka tillbaka på turneringen med viss stolthet:

– För egen del är jag nöjd med vad jag presterade i turneringen i alla matcher förutom den mot Schweiz. JVM är ett minne jag kommer bära med mig resten av livet.

”OTROLIGT STORT OCH SPECIELLT”

När Hugg återvände till Kitchener efter JVM-äventyret kom nästa milstolpe i hans hittills korta hockeykarriär. Som blott andra svensk genom tiderna utsågs 20-åringen till lagkapten i sitt kanadensiska juniorlag.

– Det var otroligt stort och speciellt. Det är bara (Gabriel) Landeskog som varit lagkapten tidigare där borta, så att som andra svensk få det förtroendet var väldigt speciellt. Att veta att hela klubben, coacherna och lagkamraterna trodde så mycket på mig var väldigt stort.

En av coacherna som Rickard Hugg hade i Kitchener är den tidigare NHL-spelaren Andreas Karlsson. Förutom spel i NHL med Tampa Bay och Atlanta representerade Karlsson Frölunda, HV71 och Leksand under sin tid i SHL. Karlsson kom att betyda mycket för Hugg under de två säsonger han spenderade i Kitchener.

– Det var väldigt skönt att ha honom där. Speciellt under första året, då man kunde prata lite svenska och kanske prata om lite andra saker som man inte tar upp med coacherna om de inte hade varit svenska, om du förstår vad jag menar? Det var skönt att kunna ha en liten ”connection” på så vis.

Hur är han som tränare?

– Han är en riktig nörd! utbrister Hugg snabbt.

– Han är en nörd när det kommer till detaljer i spelet, men på ett bra sätt så klart. Han var en fantastisk tränare. Han har betytt väldigt mycket för mig.

På vilket sätt är han en nörd?

– Det kunde vara så att vi spelade match på torsdagskvällen. När man sedan kom till hallen tidigt på fredagsmorgonen för träning hade han suttit uppe typ hela natten för att klippa ihop ens byten så att man kunde se vad man gjorde bra och mindre bra. Han lade verkligen ner ett sjukt arbete för oss. Han var, och är, riktigt ambitiös. Jag är jättetacksam över att ha fått ha haft honom som tränare.



NÖRDIG? Andreas Karlsson, här i Frölundas tröja, beskrivs som ”nördig” av Rickard Hugg. FOTO: Daniel Stiller/Bildbyrån

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Nu är alltså Hugg tillbaka i svensk hockey igen efter två år i Kanada. Istället för att återvända till Leksand, som enligt 20-åringen själv inte var något direkt alternativ, skrev forwarden på ett tvåårskontrakt med Skellefteå AIK.

– Skellefteå började visa intresse för mig under säsongen här och när de hörde av sig tyckte jag att det kändes bra. Det fanns några andra klubbar som fanns med i bilden, men när Skellefteå kom in i bilden blev det liksom så att jag ställde in mig på dem. Direkt när jag fick höra att de var intresserade var det dit jag ville gå. Man har hört mycket bra om klubben genom åren, så det kändes som helt rätt val.

LÄS ÄVEN: BEKRÄFTAT: Värvar JVM-spelaren – ”Otroligt kul att komma hem till Sverige”

En av de stora anledningarna till att Hugg skrev på för västerbottningarna var tack vare klubbens talangutveckling.

– De har bevisat över åren att de har varit duktiga på att utveckla unga spelare. Det var en viktig faktor för mig. Sen bygger man om laget lite grann också och satsar ungt. Vi är väl ett helt gäng kring 20-årsåldern nu i truppen och det var också en stor faktor för mig.

Hugg har höga förväntningar både på sig själv och laget till den kommande säsongen.

– För egen del vill jag ta ett plats fullt ut i ett seniorlag. Jag var med och spelade i Leksand i några matcher i SHL, men det var bara några matcher. Nu vill jag ta plats och utvecklas ännu mer och ta kliv framåt.

– Jag tycker att vi ska höga förväntningar på oss själva. Skellefteå har varit ett topplag i bra många år nu, och jag tycker att vi ska förvänta oss något annat än att vara ett topplag i ligan.