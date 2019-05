Carolina Hurricanes blev under natten till lördag klara för konferensfinal i NHL-slutspelet efter att ha vunnit fyra raka matcher mot New York Islanders. Nu kommer dock ett tråkigt besked för succégänget, Trevor van Riemsdyk är skadad och missar resten av slutspelet.

Efter en 5-2-seger mot New York Islanders i natt blev Carolina Hurricanes det första laget som går vidare till NHL-slutspelets tredje runda. Skrällgänget slog först ut de regerande mästarna Washington Capitals i första rundan och nu skickade dem Islanders till semester.

Det unga Hurricanes-laget kom in som ett av de sista lagen i slutspelet men har lyckats skrälla sig vidare. Nu kommer dock ett tråkigt besked för succélaget. Trevor van Riemsdyk, lagets äldste back, skadade sig tidigare under slutspelet och tvingas till operation. Detta innebär att han kommer att missa resten av NHL-slutspelet.

27-årige backen är en av få ‘veteraner’ i Carolina. Laget har en väldigt ung trupp och van Riemsdyk är klubbens äldsta back och den fjärde äldsta spelaren i hela truppen. Hans rutin kommer därför att saknas för ungtupparna.

På 78 grundseriematcher gjorde han 14 poäng (3+11). Han inledde sin NHL-karriär i Chicago Blackhawks och var en del av USA:s lag som spelade World Cup 2016.

As Mrazek and Ferland get healthy, one player who won’t be back for #Canes is Trevor van Riemsdyk. He had season-ending shoulder surgery on Thursday. Expected recovery time is 4 months. #TakeWarning

— Frank Seravalli (@frank_seravalli) May 4, 2019