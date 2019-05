Igår natt spelade San Diego och Bakersfield en av tidernas längsta slutspelsmatcher. I natt möttes de igen – och då dominerade Isac Lundeström i San Diegos seger.

Det krävdes 124 minuter för att skilja lagen åt igår natt. Fyra minuter in i den sjunde (!) perioden avgjorde Maxime Comtois för San Diego Gulls i slutspelsmatchen mot Bakersfield Condors. Matchen slutfördes inte förrän efter midnatt. Senare samma dygn möttes lagen på nytt.

Uppenbarligen hade Isac Lundeström återhämtat sig bäst efter superrysaren. Han gjorde sin slutspelsdebut i den matchen och i Calder Cup-karriärens andra match var han isens gigant. San Diego vann med 4-1 och gick upp till 2-0 i matcher, vilket de till stor del kan tacka det svenska löftet för.

Den tidigare Luleåspelaren sköt ett mål och spelade fram till två i segern. Han utsågs också till matchens första stjärna.

Isac Lundeström spelade tolv matcher med San Diego under AHL-säsongen och noterade på dessa sex assistpoäng. I natt kom alltså hans första mål för klubben.

🚨ISAC LUNDESTROM!🚨

With a HUGE goal to make it 3-1! @isaclundestr goes top corner for his first goal of the playoffs! Five minutes to go in the third. #FlightToTheCup | #LetsGoGulls pic.twitter.com/yxqI6GdNuE

— x- San Diego Gulls (@SDGullsAHL) May 5, 2019