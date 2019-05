Gustav Nielsen Foto: Bildbyrån

Timrå får behålla en viktig pjäs. Gustav Nielsen förlänger.

– Han imponerade en hel del så det kommer att bli både roligt och intressant att se honom i A-laget en hel säsong, säger sportchefen Kent Norberg.

Det var inte speciellt många som hade koll på Gustav Nielsen, som till och med var utlånad till division 2 under några matcher. Men mot slutet av säsongen kom han in i Timrås A-lag – och gjorde succé.

Backen sköt två mål och spelade fram till ett under kvalet mot Oskarshamn, och var en av få som lämnade den serien med gott betyg. Nu förlänger han med Timrå.

– Gustav kom in i A-laget när vi hade en hel del skador under säsongen som var och gjorde det riktigt bra. Han imponerade en hel del så det kommer att bli både roligt och intressant att se honom i A-laget en hel säsong, säger Kent Norberg.

Kontraktet med 20-åringen är skrivet över kommande säsong.