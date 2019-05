Det är inte bekräftat av klubbarna – men alla rapporter säger att det är klart. Ken Holland tar över som general manager i Edmonton.

Han har funnits med i förhandsspekulationerna under några veckor, men det har hela tiden sagts vara tveksamt om att han faktiskt vill ta över Edmonton. Men i förrgår kom Sportsnets Elliotte Friedman med uppgifter som sade att Oilers hade erbjudit Ken Holland ett femårskontrakt värt 25 miljoner dollar, och gett Holland möjligheten att ta över som klubbens GM.

Igår kväll, svensk tid, kom det nya rapporter som sade att Holland hade accepterat jobbet. Och nu skriver TSN:s Ryan Riashaug att allt är klart. Detroitlegendaren kommer ta över som general manager för Edmonton Oilers. Han lämnar därmed Detroit Red Wings efter 34 år i organisationen.

Ken Holland kom in i klubben som scout 1985 och blev sedan chefsscout, assisterande general manager och till sist general manager. Den posten hade han från 1997 fram till häromveckan, då Steve Yzerman tog över och Holland blev vice president. Men han var inte redo att sluta som GM riktigt än, den tidigare NHL-målvakten.

Nu tar 63-åringen i stället över Edmonton. En klubb som har världens bästa spelare i Connor McDavid, men som också beskrivs som en av NHL:s stora krisklubbar. Tidigare under säsongen fick den djupt impopuläre Peter Chiarelli till sist sparken som general manager för Edmonton Oilers. Sedan dess har Keith Gretzky fungerat som tillfällig GM. Men i dagarna kommer Ken Holland alltså ta över rollen.

Ken Holland har vunnit fyra Stanley Cup som general manager och byggde de Detroitlag som var så framgångsrika under 00-talet. Han hade också en stor del i att klubben gick till 25 raka slutspel. Under de senaste åren har han dock blivit allt mer ifrågasatt inte minst för att han haft en tendens att skriva för långa och för dyra kontrakt med åldrande spelare. Något som även Edmonton haft en tendens att göra.

Dave Tippett ses nu som huvudfavorit till att ta över den lediga coachposten i Edmonton Oilers.

Can confirm Ken Holland has officially accepted the job as Oilers General Manager. An official announcement to come in the next few days.

— Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) May 6, 2019