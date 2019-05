För två år sedan fick han sparken som coach för Montréal. Nu är Michel Therrien tillbaka i NHL. Han blir ny assisterande tränare till Alain Vigneault i Philadelphia.

Alain Vigneault och Michel Therrien utkämpade många hårda slag under deras tid som Rangers- och Montréaltränare. De möttes bland annat i den klassiska konferensfinalen för fem år sedan.

Nu verkar de bli kolleger. Enligt Renaud Lavoie på TVA Sports är det nämligen klart att Therrien blir ny assisterande tränare till Vigneault i Philadelphia. Vigneault, som just nu agerar förbundskapten för Kanada, tar över Flyers till kommande säsong och satsar alltså på en rutinerad hjälpande hand.

Therrien har varit head coach för Montréal vid två olika sejourer och var däremellan coach för Pittsburgh Penguins i NHL, men fick sparken därifrån bara månader innan klubben vann Stanley Cup 2009. Noterbart är att Therrien fick sitt första coachjobb i NHL, för Canadiens, år 2000. Då eftertädde han just Alain Vigneault.

Han fick sparken från Montréal, för andra gången, i februari 2017 och har sedan dess gått utan coachjobb. Men nu är 55-åringen alltså tillbaka.

Therrien gjorde sig under åren i Montréal känd som en defensivt inriktad coach som levde mycket på målvakten Carey Price. Nu ska han försöka få fason på Philadelphias försvarsspel.

Michel Therrien is back in the NHL. The @NHLFlyers will announce that he will be an assistant coach to Alain Vigneault. Confirmation should come in the next few days.

— Renaud Lavoie (@renlavoietva) May 5, 2019