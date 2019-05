Säsongen är över! Guldhjälmarna är på och champagneflaskan är, efter vissa besvär, öppnad. Här summerar vi säsongens sista vecka.

Johan Gustafsson, Frölunda

Så stod han där ändå. Som guldhjälte igen. Efter att ha varit Roger Rönnbergs guldmålvakt vid ett JVM-guld, ett SM-guld och tre CHL-titlar var det som om ödet gjorde att de fick vinna ett sista mästerskap ihop. Efter Johan Mattssons skada fick ”JG” chansen – och i vanlig ordning var han bäst när det gällde. Han lämnar Frölunda med en sanslös meritlista.

Linus Hultström, Djurgården (3)

Det här varit inte lagets bästa vecka, förstås. Men Linus Hultström tog i alla fall sitt ansvar offensivt. Han snittade runt 25 minuter under veckans två matcher och gjorde tre poäng, vilket var mest och bäst av backarna.

Jonathan Sigalet, Frölunda

Precis som Johan Gustafsson avslutade Jonathan Sigalet sin tid i Göteborg med ett guld. Han spelade mest i laget under veckans matcher och var i vanlig ordning bra i båda riktningarna.

Samuel Fagemo, Frölunda (2)

Han blev bara bättre och bättre i slutspelet. När det väl skulle avgöras, ja då spelade junioren (!) sin bästa hockey för säsongen. Samuel Fagemo var den som öppnade Frölundas målskytte i guldmatchen och han gjorde mål i tre av de fyra sista finalmatcherna.

Ryan Lasch, Frölunda (6)

De sista tvivlen är borta nu. Ryan Lasch vann Stefan Liv Memorial Trophy och utsågs därmed till slutspelets MVP. Han gjorde poäng på löpande band och gjorde 2+1 under de två sista finalerna. 32-åringen var dominant genom hela slutspelet.

Max Friberg, Frölunda (2)

Oj, oj, oj! Finalseriens bästa spelare var Max Friberg. Han gjorde allt. Han var grym i boxplay och sprutade in mål framåt. Han hade dessutom chansen att göra hattrick i final sex men gav bort ett mål till Mats Rosseli Olsen. Friberg fick nöja sig med att göra blygsamma 2+2 i final sex och total 3+3 under säsongens två sista matcher.

…mest hjärtskärande Det var länge sedan en nyhet så totalt knockade hela hockeysverige som den som kom i lördags. Tobias Forsberg gick då ut med nyheten att han är förlamad från bröstkorgen och nedåt och att livet kommer spenderas i rullstol. Förhoppningsvis kommer Leksand ge krigaren den hyllning han förtjänar och förhoppningsvis kan Tobias bli en inspirationskälla för andra i liknande situationer. Du ska veta att vi tänker på dig, Tobias.

…guldjubel Ja, vad ska man säga? I slutändan går det ut på att vinna SM-guld och det lyckades Frölunda med. De var faktiskt ganska överlägsna om vi ser till hela slutspelet. De toppade formen perfekt! Grattis, Frölunda!

…schism Christoffer Rifalk var Oskarshamns store hjälte när de gick upp i SHL. Men vad händer med succémålvakten? Han har kontrakt med IKO, men även Rögle har skrivit kontrakt med keepern. Han själv vill till Rögle och när försäsongen drog igång för Oskarshamn fanns Rifalk inte med. Det verkar som att Rögle kommer köpa loss honom – men SHL-nykomlingen Oskarshamn tänker inte ge sig billigt.

…hyllningar Drygt 30 000 personer tog sig till Götaplatsen och hyllade mästarna Frölunda. Men vi ska också lyfta fram Djurgårdssupportrarna som länge och väl hyllade sitt lag efter förlusten i final sex i Globen.

…kapten Joel Lundqvist är en av de stora i svensk hockey. Lagkaptenen har nu vunnit fyra SM-guld, tre VM-guld och tre CHL-titlar. Det är en meritlista som nog även hans bror är avundsjuk på.

…revansch Vi var många som inte förstod vad Fredrik Sjöström tänkte på när han tog in David Printz från jumbon Timrå under säsongen. Men det blev ju ganska bra, får man säga. Timrå åkte ur, men Printz fick vid 38-års ålder avsluta säsongen med ett SM-guld.

…sponsorplats Sponsorn (!) på Frölundas champagneflaska (!) fick nog mer TV-tid än vad den hade räknat med… Eller var allt ett slugt trick, månne?

Hur många spelare behövs för att få upp korken? 🤣 #twittpuck pic.twitter.com/CSNwYHenyc

— C More Sport (@cmoresport) May 2, 2019