Ken Holland ny GM i Edmonton. Foto: Youtube

För några dagar sedan spekulerades det – men nu är det klart. Ken Holland tar över rollen som General Manager i Edmonton. Därmed avslutar han en 34 år lång sejour i Detroits organisation.

Edmonton har haft några motiga säsonger i NHL. I år slutade man på 25:e plats i ligan och var långt ifrån att kvalificera sig för slutspel. Nu hoppas Holland kunna vända den dystra trenden och ge tillbaka till fansen.

Ken Holland har varit en del av Detroits organisation i 34 år och hunnit med att vinna fyra Stanley Cup-titlar under sin tid där. Men Ken Holland fick nyligen en roll som vice president i Detroit – något han inte uppskattade. I stället ville han fortsätta i rollen som General Manager. Därför valde han att lämna klubben han varit i under mer än tre decennier.

– Kultur handlar om personerna du tar in, som bryr sig om klubbmärket. Jag måste ändra kulturen, stabiliteten, ta in rätt personer, sa Holland under en presskonferens när han presenterades som ny GM för Edmonton.