Den tjeckiske tidigare målvakten Adam Svoboda är död. Målvakten vann VM-guld med Tjeckien 2005 och spelade i Elitserien med Timrå samma säsong. Han blev 41 år gammal.

Adam Svobodas tidigare klubb Pardubice, där han spelade under flera säsonger och även ingick i tränarstaben efter karriären, meddelade dödsbeskedet på sin hemsida.

– Med stor sorg fick vi i dag nyheterna att den tidigare målvakten och tränaren Adam Svoboda lämnat oss för alltid. Han blev världsmästare 2005 och är dubbel tjeckisk mästare, spelade 318 matcher för Pardubice och har hjälpt laget till titeln. Han blev 41 år gammal. Dynamo Pardubice uttrycker sin djupa medkänsla för efterlevande, skriver klubben på sin hemsida.

Svoboda vann VM-guld med Tjeckien 2005 och tog hem ett silver året därpå. Under säsongen 2005/2006 spelade han i Sverige. Efter jul 2005 anslöt den då nyblivne världsmästaren till Timrå, där han spelade totalt 18 matcher under resterande del av säsongen. Säsongen 2016/2017 gjorde han sista säsong som aktiv spelare, i Beibarys Atyrau. Under tisdagen kom det tragiska beskedet om hans död.

