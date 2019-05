Matt Duchene firar medan Dan Girardi deppar. Foto: Bildbyrån

I sommar blir Matt Duchene free agent, och kan förhandla med vilken klubb han vill. Då väntar ett av de största besluten i kanadensarens liv.

Vid Trade Deadline den 26 februari byttes Matt Duchene från Ottawa Senators till Columbus Blue Jackets. Columbus general manager Jarmo Kekäläinen gick all in för att vinna Stanley Cup, och Duchene var tänkt att vara en central bricka i den satsningen. Den slutade med förlust redan i den andra slutspelrundan mot Boston Bruins och Duchenes tid i Blue Jackets blev inte längre än några månader. Åtminstone för nu.

– Det är jobbigt. Det kunde gått hur som helst. Ett par dagar efteråt känns det nästan värre. Det var så nära, säger Duchene.

Duchene sitter på ett utgående kontrakt och kan bli free agent den 1 juli. När Blue Jackets under onsdagen mötte media för sista gången den här säsongen fick Duchene frågan om han kunde tänka sig att prata framtid med Kekäläinen.

– Min intention är just nu att undersöka vilka möjligheter som finns där ute. Jag har haft det väldigt bra här och vi kommer garanterat att prata med Jarmo och Blue Jackets och se vad som finns.

– Jag tänker fortfarande på att vi inte spelar match 7 i kväll så jag har egentligen inga bra svar just nu, tillade han.

TREJDAD TVÅ GÅNGER PÅ KORT TID

Duchene har ett par händelserika år bakom sig. 2017 byttes han från Colorado Avalanche till Ottawa Senators. Och under den gångna säsongen alltså vidare till Blue Jackets. Under slutspelet var han en av Columbus bästa spelare och summerade det för egen del med fem mål och fem assist på tio matcher.

– Det är ett stort ögonblick i mitt liv, kanske det största beslutet jag kommer behöva ta. Det är definitivt det största jag kommer ha tagit hittills, säger han om vad som väntar i sommar.

– Jag kommer ta tid på mig och prata med min familj och min familj för att se vad som är bäst.

Han har dock uppskattat sin tid i Columbus, och utesluter alltså inte en återkomst till hösten.

– Jag har varit väldigt bra och tacksam att ha varit här. Det skulle vara kul om det kunde fortsätta, säger Duchene.

Förutom Duchene ska Blue Jackets ta beslut hurvida Artemi Panarin och Sergei Bobrovski ska fortsätta i klubben eller inte. De två ryssarnas kontrakt går också ut.