Kanadas VM-lag ser ut att mista sin största stjärna redan innan turneringen börjat. John Tavares avbröt dagens träning och kommer flygas hem till Toronto.

John Tavares kom till VM som en av de största stjärnorna och det tveklöst största namnet i Kanadas trupp. Han slutade trea i NHL:s skytteliga på 47 mål och tanken var att han skulle leda Kanada mot ett nytt VM-guld. Men så blir det förmodligen inte.

Tavares åkte på en skada på dagens träning, bara ett dygn före morgondagens premiär mot Finland, och kommer nu flygas hem till Toronto för en ny undersökning. Han kommer utvärderas på nytt om några dagar. Det skriver Toronto på ett av sina twitterkonton.

Det rör sig om en skada på den yttre sneda bukmuskeln, men omfattningen av skadan är inte känd i nuläget. Därför är det svårt att gissa hur stor, eller kanske snarare liten, chansen är att Torontocentern faktiskt kan spela i VM.

Skulle John Tavares tvingas avstå VM kommer i stället det stora offensiva ansvaret i Kanadas VM-lag läggas på Vegasduon Jonathan Marchessault och Mark Stone.

Leafs centre John Tavares sustained an oblique injury in preparation for the World Championships. Tavares will return to Toronto for further evaluation by the Leafs medical staff and a further update will follow in the coming days.

— Leafs PR (@LeafsPR) May 9, 2019