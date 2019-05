Linus Nässén och Oliwer Fjellström lånas ut till Timrå. Foto: Bildbyrån

Frölunda lånar ut Linus Nässén och Oliwer Fjellström till allsvenska Timrå under hela nästa säsong. Detta meddelar de nyblivna svenska mästarna på sin hemsida.

Under säsongen som var spelade Jacob Peterson på lån i allsvenska Björklöven. Men han återkom till Frölunda lagom till säsongsavslutningen och gjorde succé med åtta poäng under slutspelet.

— Att Peterson fick en hel säsong i Björklöven var lyckat och just därför lånar vi ut Linus och Oliwer till Timrå hela nästa säsong. Det är viktigt att dom får istid och det kommer dom att få i Timrå, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till klubbens hemsida.

De båda anfallarna Linus Nässén och Oliwer Fjellström har spelat sporadiskt i Frölunda under säsongen och kommer nu alltså få gått om tid på sig att komma in i seniorhockeyn.

— Det skall bli jätteroligt att få en säsong i Timrå. Jag kommer att få mycket speltid och det är utvecklande, säger Nässén om det hela.