Colorado slogs inatt ut ur Stanley Cup-slutspelet av San José. Detta bland annat efter ett bortdömt mål där Gabriel Landeskog spelade en huvudroll när han inte hann av isen i tid.

Colorado reducerade Sharks 2-0-ledning i slutet av den första perioden och jagade kvittering i den andra. I mitten av perioden nätade Colin Wilson och vild glädje utbröt bland Avalanchespelarna.

Men målet skulle efter en lång videobedömning plockas bort. Detta då Gabriel Landeskog inte hunnit av isen i tid när han skulle byta och därmed var han offside när pucken spelades in i Sharks försvarszon.

— Vi såg repriserna från bänken och efter vad vi såg hade de kunnat döma åt vilket håll som helst, sa Landeskog till media efter matchen.

Svensken menade dock att han hade kunnat kliva av isen snabbare. Han hade skridskorna i isen när pucken spelades in i zon.

— Det är ett klumpigt misstag, kliv av isen, sa han självkritiskt.

— Skulle jag ha gjort något annorlunda så skulle jag hoppat över sargen mycket snabbare.

San José vann match sju med 3-2 och avancerade därmed vidare till semifinal i Stanley Cup. Där ställs de mot St.Louis. Colorado är utslagna.

More from Landeskog: "Clumsy mistake. Get off the ice." #GoAvsGo @CBSDenver pic.twitter.com/Le0poAsxj0

— Michael Spencer (@MichaelCBS4) May 9, 2019