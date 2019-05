Kaapo Kakko har presenterat sig på riktigt. I sin första match i senior-VM bjöd han på ett drömmål och lockade stort intresse från NHL-klubbarna som draftar tidigt.

– Wow! Oj vad snyggt, säger SVT:s expert Staffan Kronwall.

Finland har bara två NHL-spelare medan Kanada har en trupp fylld med NHL-stjärnor. Trots det lyckades de finska lejonen vinna i VM-premiären. Skillnaden stavas Kaapo Kakko.

Trots att han bara är 18 år gammal så visade han upp sin klass bland NHL-spelarna och blev en stor matchvinnare för Finland. Hans 1-0-mål var av högsta klass då han tar sig fram mellan de kanadensiska backarna för att sedan runda målvakten och lägga in pucken i mål på ett läckert sätt.

What a goal from Kaapo Kakko, and set up from Rajala and Ilomaki #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/S9q83qlHY7

— IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019