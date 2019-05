Kanada åkte på en tung förlust i premiären mot Finland. Nu förstärker man sin trupp med dubbla forwards från NHL. Tyson Jost och Pierre-Luc Dubios ansluter till Kanadas VM-trupp.

Kanada åkte på en lite överraskande förlust i VM-premiären mot ett ganska anonymt Finland. Efter det väljer man nu att förstärka med två NHL-spelare som nyligen slogs ut ur slutspelet. Båda spelarna kommer från sina bästa säsonger i karriären.

Tyson Jost spelar i Colorado Avalanche och gjorde 26 poäng på 70 matcher. Han imponerade även i slutspelet och skör tre mål. 21-åringen spelade även i VM förra året och stod för fyra mål och sex poäng under turneringen.

Pierre-Luc Dubios var en del av Columbus Blue Jackets stjärnspäckade lag som förlorade med 4-2 i matcher mot Boston Bruins. Hans 61 poäng på 82 matcher var sin klart bästa notering i karriären och i år var hans stora genombrott. Den 20-årige centern kom trea i Columbus interna poängliga och var även en av Kanadas bästa spelare i VM förra året.

ROSTER ADDITIONS: Tyson Jost (@Avalanche) and Pierre-Luc Dubois (@BlueJacketsNHL) to join Team Canada at #IIHFWorlds.

➡️ https://t.co/m2a5Nn7eIG

— Team Canada Men (@HC_Men) May 10, 2019