Roger Rönnberg. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Johan Sundström och Nicklas Lasu är tillbaka i Frölunda. Två värvningar som huvudcoach Röger Rönnberg välkomnar med öppna armar.

– Spelare bredvid dom kommer att växa. Det är nästan den viktigaste egenskapen på en hockeyspelare, säger han.

BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda spänner musklerna ytterligare. Tidigare under fredagen gick klubben ut med att både Johan Sundström och Nicklas Lasu vänder hem. Båda två har dessutom skrivit på varsitt fyraårskontrakt.

Det är såklart två värvningar som får det att vattnas i munnen på Frölundas huvudtränare Roger Rönnberg.

– Det är fantastiskt roligt att få in två kärnspelare och två ledare. Det är väldigt sällan du kan värva på det sättet, att du får in ledarskap rakt in i ett lag, säger Rönnberg och fortsätter:

– Det är det som kännetecknar båda dom här killarna, att dom gör sin omgivning bättre. Spelare bredvid dom kommer att växa. Det är nästan den viktigaste egenskapen på en hockeyspelare.

”KAN RABBLA UPP TIO NAMN”

Med Lasu och Sundström ser vi nu ett Frölunda som kryllar av spelare som vill vara ledare. Kaptenen Joel Lundqvist har bra uppbackning.

– Vi har även (Simon) Hjalmarsson kvar som en av kaptenerna. Vi har Max Friberg och jag kan rabbla upp tio namn till från årets lag som är fantastiska karaktärer och är där i kärnan i Frölunda, men de leder på olika sätt.

Mästarnas trupp till nästa säsong var stark redan innan denna dubbelvärvning. Nu ser den knappast sämre ut. Frågan är om Roger Rönnberg någonsin har tränat ett bättre klubblag?

– Det får se vi. Vi tänker inte riktigt så. Vi tänker att nästa års lag ska slå årets lag, och det är det bästa lag jag har tränat. Och det var inte på pappret, utan det var i verkligheten, säger Rönnberg till hockeysverige.se.