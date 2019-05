Alexander Yelesin lämnar KHL för spel i Calgary Flames. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Calgary Flames fortsätter att värva free agent-backar från Europa. Nu har klubben gjort klart med den ryske VM-backen Alexander Yelesin från KHL-klubben Lokomotiv Yaroslavl.

Häromdagen meddelade Calgary Flames att man sajnat Malmöbacken Carl-Johan Lerby på ett tvåårskontrakt. Nu fortsätter den kanadensiska klubben värva backar från Europa.

Under natten till lördag offentliggjorde Flames via sin hemsida att man skrivit ett tvåårsavtal med den ryske backen Alexander Yelesin. Enligt CapFriendly ska 23-åringens kontrakt ha en lönetaksträff på 925 000 dollar per säsong.

MED I VM-LAGET

Yelesin har en framgångssrik säsong bakom sig med Lokomotiv Yaroslavl, där han stod för tio poäng (4+6) på 55 matcher i KHL:s grundserie. 23-åringens fina spel gav honom även en plats i KHL:s All Star-lag den här säsongen.

23-åringen är just nu en del av Ilja Vorobjevs ryska VM-landslag. Backen fanns dock ej med på isen när det stjärnspäckade ryska landslaget besegrade Norge i VM-premiären med 5–2.