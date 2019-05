Foto: All Over Press

Både Edmonton Oilers och Buffalo Sabres står just nu utan tränare till nästa säsong. Jakten är i full gång och enligt nordamerikanska uppgifter ska Dave Tippett vara huvudkandidaten till bägge jobben.

De flesta NHL-lagen har redan säkrat upp sin huvudtränare till nästa säsong. Florida Panthers presenterade Joel Quenneville, Alain Vigneault gick till Philadelphia Flyers och Los Angeles Kings gjorde klart med Todd McLellan.

Kvar står dock två lag som ännu inte vet som kommer att leda klubben nästa år. Det rör sig om Edmonton Oilers och Buffalo Sabres.

Edmonton plockade in Ken Hitchcock som en krislösning under årets säsong men han fick inte fortsätta efter att klubben var långt ifrån en slutspelsplats. Buffalo å sin sida sparkade coachen Phil Housley efter att återigen ha missat slutspel.

Den svenska förbundskaptenen Rikard Grönborg sades vara ett hett namn för Buffalo men i veckan presenterades han istället av schweiziska Zürich. Enligt honom ville inget lag satsa på honom då han inte hade någon NHL-erfarenhet.

Den som istället har mycket god erfarenhet från NHL och som är favorit att ta över både Edmonton och Buffalo är Dave Tippett. I podcasten Oilers Now berättar Sportsnets insider Eliotte Friedman att den erfarne tränaren är en het kandidat för båda klubbarna.

– Jag vet att Tippett var på intervju i Buffalo och vad jag har hört ska den intervjun ha gått bra. Jag tror att han finns väldigt högt på deras lista men jag vet också att han är högst upp på Edmontons lista, säger Friedman i podcasten.

Tippett var mellan 2009 och 2017 tränare för Phoenix/Arizona Coyotes och 2010 vann han Jack Adams Award som årets tränare i NHL. Därefter har tränaren, som tidigare har lett Dallas och Los Angeles, gått arbetslös.

Ett annat namn som har nämnts i diskussionen om att ta över Buffalo är Jacques Martin. En mycket rutinerad tränare som senast kommer från ett uppdrag som assisterande tränare för Pittsburgh Penguins där han har vunnit två Stanley Cups, 2016 och 2017.

Han har varit huvudtränare i NHL sedan 1986 och har tränat lag som bland annat St. Louis, Ottawa och Montréal. 1999 vann han priser som NHL:s bästa tränare när han tränade Ottawa.

Keep hearing Jacques Martin and Dave Tippett as front runners in Buffalo.

— John Shannon (@JSportsnet) May 10, 2019