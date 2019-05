TAGIT LIGAN MED STORM. Jordan Binningtons säsong har varit en enda stor framgångssaga. Foto: AP Photo & USA TODAY Sports

Förra säsongen ville St. Louis skicka ner honom till ECHL. Nu håller Jordan Binnington leda sitt St. Louis Blues mot sin första Stanley Cup-triumf genom tiderna. Den 25-årige rookiens resa från botten till toppen har inte varit något annat sagolik.

Handen på hjärtat.

Visste du vem Jordan Binnington var innan den här säsongen?

De mest inbitna hockeyfantasterna hade kanske koll på den 25-årige kanadensaren efter hans två framträdanden i JVM-turneringen i Ryssland 2013 eller hans stabila spel mellan stolparna i St. Louis farmarlag de senaste säsongerna.

Men att kalla Binnington ett ”household name”, nja, det vore nog en aning magstarkt.

När han draftades i tredjerundan 2011 fanns förhoppningar att kanadensaren en dag kanske skulle stå på en NHL-is, men som för så många andra målvakter i den åldern är det svårt att veta när – och om – det kommer att hända.

– När jag såg honom för första gången såg jag att det fanns en hel del råtalang. Han behövde lite struktur i spelet, men han var atletisk och vi tog honom i tredjerundan. Det är helt fantastiskt hur bra han spelar just nu, sade Corey Hirsch, som var målvaktstränare i St. Louis organisation mellan 2010 och 2014, i en intervju med Sportsnet i april.

Den 25-årige målvakten gick in till den här säsongen med fyra säsonger i AHL under sitt bälte, med ett NHL-inhopp i januari 2016 som sin dittills kanske största hockeymerit.

”JAG ÄR INGEN ECHL-MÅLVAKT”

Binningtons resa mot NHL-toppen började så smått redan förra säsongen. När Vegas äntrade NHL-scenen skrev man ett flerårsavtal med Chicago Wolves som klubbens AHL-partner, ett lag som tidigare fungerat som St. Louis farmarlag. Med både Oscar Dansk och Max Lagacé i Chicago fanns ingen plats för Jordan Binnington. St. Louis ville då skicka ner Binnington till klubbens ECHL-partner Tulsa Oilers, något som burväktaren vägrade infinna sig i.

– Jag är ingen ECHL-målvakt. Jag är bättre än så, ska Binnington ha sagt enligt Greg Redquest, Binningtons tidigare målvaktstränare i juniorligan.

I stället för spel i ECHL åkte Binnington hem till Richmond Hill, Ontario, i väntan på en annan lösning. Veckorna gick, men till slut kom en lösning där Binnington lånades ut till Bostons farmarlag Providence Bruins, en flytt som skulle sätta ordentlig fart på målvaktens karriär.

Binnington fick en flygande start på tiden i Providence, då han vann tio av de elva första matcherna för ”P-Bruins” och var en stor anledning till lagets framgångar. Den då 24-årige målvakten tog en plats i AHL:s All Star-lag och avslutade säsongen med 17 segrar på 26 starter.

Inför den här säsongen var tanken att Binnington skulle ta en plats i St. Louis Blues – i alla fall om du hade frågat honom själv.

Blues å sin sida hade andra tankar, där Jake Allen, nysajnade Chad Johnson samt finske Ville Husso stod högre i rang än den 25-årige burväktaren. Det skulle bli en ny säsong i AHL för Binnington.

– Han var frustrerad. Han kom till campen och kände sig redo att ta en plats (i NHL). I stället fick han spela en period under träningsmatcherna innan Blues meddelade att han inte var en del av deras planer, berättar Redquest för ESPN.



SUCCÉ. Jordan Binnington gjorde succé direkt i sin första NHL-start. FOTO: Eric Hartline-USA TODAY Sports

HÖLL NOLLAN I FÖRSTA STARTEN

Den enes död, den andres bröd, brukar det heta. Så kan man säga att fallet varit för Jordan Binnington.

Efter att ha blivit nedskickad till St. Louis nya farmarlag San Antonio visade Binnington upp ett dominant spel på AHL-nivå, samtidigt som målvakterna i St. Louis gjorde sitt bästa för att kasta in så många puckar som möjligt i egen målbur.

I december kom så chansen som Binnington väntat på sedan det där inhoppet mot Arizona i januari 2016. Blues hade tappat tålamodet med Chad Johnson och satte upp honom på waivers. Upp från San Antonio plockades Binnington som fram till dess bara hade släppt in strax över två mål per match under sina 16 AHL-matcher.

I en dryg månad fick han tålmodigt vakta St. Louis båsdörr, men i början av januari kom så första starten för Binnington. I sin första NHL-start stoppade han samtliga 25 skott som Philadelphia skickade mot honom och ledde Blues till en 3–0-seger över Flyers.

– Jag var lite nervös, men samtidigt lugn. Jag försökte fokusera på mitt jobb och rädda puckarna och jobba räddning för räddning, minut för minut. Jag försökte bara njuta och innan jag visste ordet av det var matchen över, sade Jordan Binnington till St. Louis Post-Dispatch efter succén i sin första NHL-start.

Kvällen i Philadelphia var bara starten på en lång rad av fina insatser från Binningtons sida. 25-åringen vann 13 av sina 15 första matcher i NHL och var en starkt bidragande orsak till att St. Louis lyfte sig från botten av NHL:s totaltabell till att jaga en slutspelsplats i den västra konferensen.

”WINNINGTON” MED HELA ST. LOUIS

I februari prisades Binnington för sitt fina spel mellan St. Louis stolpar. 25-åringen utsågs till veckans stjärna i NHL under en av veckorna och blev även utsedd till månadens bästa rookie i ligan.

– Det är kul att få erkännande, men det förändrar ingenting för mig. Jag blir glad och det visar att jag är på väg åt rätt håll. Jag kommer fortsätta att vara hungrig och jobba för att komma dit jag vill komma.

Med stora framgångar på kort tid är det lätt att spelare svävar iväg, men St. Louis tränare Craig Berube menar att Binnington varit duktig på att hålla fötterna på jorden under vårens framgångsresa.

– Han har varit riktigt bra på att hantera det. När du har framgångar på det här sättet, och detta är något jag pratar med hela laget om, är det viktigt att ha fötterna på jorden. Alla kommer att ha toppar och dalar under en säsong. Även sett över en hel karriär har man upp- och nergångar. Han har hanterat det väldigt bra genom motgångarna. För mig handlar det om hans mentalitet och han har hållit båda fötterna på jorden.

När vinsterna radades upp på löpande band under vintern och våren tilldelades Binnington även ett nytt smeknamn bland Blues supportrar: Jordan Winnington. Binnington själv tycker att det är roligt att få ett sådant smeknamn, men att hans mor- och farföräldrar gillar det än mer.

– De gillar det och brukar köra på det namnet. Det är ganska coolt och är ändå en stor del av hockeyn. Fansen och organisationen går liksom in i det.



STÄNGT. Jordan Binnington har varit en av NHL:s bästa målvakter sedan han äntrade ligan efter nyår. FOTO: Jeff Curry-USA TODAY Sports

MAMMAN ARG ÖVER MEDIAHANTERINGEN

I takt med framgångarna har även Binningtons mediatid ökat markant. 25-åringen har gjort lite av en grej att vara kortfattad och nästan kall i sitt sätt att hantera medierna.

Målvakten menar dock att det bara är en kul grej och att han inte vill uppfattas som arrogant gentemot journalister. Men det är inte alla som tycker att det har varit en ”kul grej”. Binnington berättar att hans mamma ringt till honom och bett honom att sluta upp med sina ”trick”.

– Hon vill bara att världen ska veta att hon har uppfostrat en fin pojk. Men jag hoppas att folk vet vem jag är på riktigt. Folk som känner mig vet att jag är ödmjuk och jobbar hårt och att jag bara har lite roligt åt detta.

När NHL:s grundserie var färdigspelad i början av april så stod Binnington noterad för 24 vinster på 32 matcher, en räddningsprocent på 92,7 procent, fem hållna nollor och ett målsnitt på 1,89 insläppta mål per match. Fantastiska siffror för en rookie.

LEGENDEN IMPONERAD: ”ETT BRA KARAKTÄRSDRAG”

I slutet av april presenterade NHL sina tre finalister till Calder Trophy, priset som delas ut till säsongens bästa rookie i ligan. Förutom de svenska stjärnskotten Elias Pettersson och Rasmus Dahlin var Binnington en av de nominerade. Då hölls hans prestationer högre än bland annat Dallas nya superback Miro Heiskanen.

– Jag är självklart väldigt hedrad och tacksam över att bli nominerad. Det har varit fantastiskt här (i St. Louis) och jag är glad över att få erkännandet, sade Binnington efter att han blivit nominerad till det ärofyllda priset.

Binningtons resa från ”hot” om ECHL-spel till det givna förstavalet mellan stolpana i konferensfinalen med St. Louis har gått snabbt, men har alltså varit långt ifrån spikrak. Målvaktslegendaren Martin Brodeur, som avslutade sin spelarkarriär i St. Louis och sedan tog en ledarroll i klubben, menar att 25-åringen haft mentaliteten att han är en målvakt av NHL-kaliber under en lång tid.

– Jag tror att jag var med och skickade ner honom direkt till AHL under träningslägret typ tre gånger. Varje gång såg jag i hans ansiktsuttryck att han tyckte ”verkligen?”. Han tyckte att han hörde till i NHL. Och det är ett bra karaktärsdrag att ha, det självförtroendet, säger Brodeur till ESPN.

Efter en lång kamp i farmarligorna så fick Binnington till slut sin chans. 25-åringen tappade aldrig tron på sin förmåga även när han var mer eller mindre begravd i AHL. Nu njuter målvakten av sin nya verklighet i världens bästa hockeyliga.

– Varje dag i den här ligan är fantastisk. Jag är väldigt tacksam över att få spela här.

Liksom 2016 ställs St. Louis återigen mot San Jose i konferensfinal. Klubben har aldrig vunnit Lord Stanleys pokal, trots tre finalbesök sedan tidigare. Med en iskall, men samtidigt stekhet, Jordan Binnington i målet finns alla möjligheter för St. Louis att släcka den stora Stanley Cup-törsten.

I natt klockan 02:00 spelas den första matchen i konferensfinalen mellan St. Louis Blues och San Jose Sharks.

Källor: ESPN, Sportsnet, St. Louis Post-Dispatch, The Athletic