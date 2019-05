VM:s hittills mest framträdande spelare stavas Kaapo Kakko. I VM-premiären slog han till med två mål och i kvällens möte stod han för ett hattrick.

– Det är inte rättvist. Man får inte vara såhär bra när man är 18 år gammal, säger SVT:s expert Staffan Kronwall.

Finland har två raka segrar och har gjort sju mål på dessa två matcher. 18-åringen Kaapo Kakko har gjort fem av dem.

I VM-premiären mot Kanada gjorde han två mål och i kvällens match mot Slovakien var han snäppet värre och stod för ett hattrick.

Det första målet var ett stenhårt slagskott från blålinjen som går högt. Det andra var återigen ett riktigt läckert mål då han tunnlade den slovakiske backen för att sedan lägga in pucken mellan benen på målvakten. Han krönte sedan kvällen genom att sätta hattrickpucken i öppen kasse.

– Det är helt sjukt. Jag finner inga ord. Jag har gåshud. Vilken show. Det är som att gå på konsert nästan, utbrister SVT:s expert Staffan Kronwall som var helt lyrisk över 18-åringens insats.

Finland vann med 4-2 mot värdnationen Slovakien och Kakko gjorde alltså tre av målen. På sina två första VM-matcher i karriären har han alltså gjort fem mål.

– Det ser ut som att han inte har gjort annat än att spela med de finska herrarna. Han ser inte ut som någon junior som gör sina första A-landskamper, säger SVT-experten Roger Rönnberg.

Kaapo Kakko tippas gå som tvåa i NHL-draften till sommaren men om han fortsätter bli inslagen bana så är frågan om han kanske inte förtjänar att väljas först av alla.

