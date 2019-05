Moras back Marek Daloga spelar just nu VM för Slovakien. I mötet med Finland fick han dock lämna isen och uppsöka sjukhus efter att ha fått ett skott i ansiktet.

– Man är rädd för att det kan vara en fraktur i ansiktet, SVT:s reporter Maria Wallberg.

I den andra perioden mellan Finland och Slovakien åkte Moras slovakiske back Marek Daloga på en läskig smäll. Han fick ett skott uppstyrt i sitt ansikte och blödde väldigt mycket på isen.

Daloga lämnade isen med en handduk i ansiktet och han hade svårt att hålla balansen och tvingades få hjälp till omklädningsrummet. Han har sedan fått åka till sjukhus.

– Det rapporteras av den slovakiska mediechefen att Daloga är tagen till sjukhus. Man är rädd för att det kan vara en fraktur i ansiktet. Det är väldigt tidigt och än så länge är det spekulationer. Han är förd till sjukhus för undersökning, säger SVT:s reporter på plats Maria Wallberg i sändningen.

Another angle of the shot that hit Marek Daloga in the face. That hurts. #IIHFWorlds pic.twitter.com/AqDnic5Rzv

— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 11, 2019