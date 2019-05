Mats Rosseli Olsen, som vanligtvis spelar i Frölunda i SHL, skadades i kvällens VM-match mot Tjeckien. Han tacklades av NHL-busen Radko Gudas och fick hjälpas av isen med en befarad knäskada.

Tjeckien spelar just nu mot Norge i VM och flera spelare från SHL återfinns i det norska landslaget. Efter en periods spel leder tjeckerna med 3-1 men det var en annan händelse som fick mest uppmärksamhet.

Med drygt sex minuter kvar av perioden åkte Frölundas norrman Mats Rosseli Olsen fram med pucken och tacklades från sidan av NHL-backen Radko Gudas. Norrmannen gick direkt ner i isen och tog sig för knät.

– Det är fel norrman för mig som blir skadad där. Tyvärr är det min kära spelare Rosseli Olsen som ser ut att åka på en knäskada, säger Frölundatränaren och SVT:s expert Roger Rönnberg.

Rosseli Olsen fick hjälpas av isen och återvände inte till matchen. Radko Gudas fick sitta två minuter i utvisningsbåset för kneeing.

Radko Gudas just hit Rosseli Olsen in the knee and Olsen is in extreme pain. Immediately helped off to the change room while putting just a bit of weight on his leg. #IIHFworlds pic.twitter.com/bG3ysnEtKR

— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 11, 2019