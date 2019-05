Säsongen med Colorado tog slut för bara ett par dagar sedan. Nu står det klart att målvakten Philipp Grubauer är klar för VM-spel med Tyskland.

Tyskland får välkommen förstärkning till VM i Slovakien. Under lördagsförmiddagen meddelade det tyska ishockeyförbundet att Coloradomålvakten Philipp Grubauer kommer till spel i VM.

Den 27-årige målvakten kommer närmast från en riktig stark säsongsavslutning där han var en bidragande orsak till att Colorado lyckades knipa den sista wild card-platsen i den västra konferensen.

Grubauer stod sedan samtliga tolv slutspelsmatcher som Colorado spelade. Målvakten noterades för en räddningsprocent på 92,5 och släppte in 2,30 mål per match innan jakten på Stanley Cup-pokalen tog slut i konferenssemifinalen mot San Jose.

Grubauer har tidigare spelat två VM för Tyskland (2014 och 2017). I det tyska VM-laget slåss 27-åringen med Mathias Niederberger och Niklas Treutle om speltiden mellan stolparna.

I och med Grubauers ankomst har Tyskland nu fyra NHL-spelare i truppen. De tre övriga är Korbinian Holzer (Anaheim), Dominik Kahun (Chicago) samt superstjärnan Leon Draisaitl (Edmonton).

27-åringen ansluter till truppen på söndag.

Bestätigt! ✅ @philgrubauer31 verstärkt die Nationalmannschaft bei der #IIHFWorlds. Der 27-Jährige wird am Sonntag in Kosice eintreffen und am Montag ins Mannschaftstraining einsteigen. ➡️ https://t.co/Y9SiZEujw2 pic.twitter.com/xpugmiNe3V

— Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) May 11, 2019