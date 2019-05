Danmark var illa ute i premiärmatchen mot Frankrike. Danskarna kunde dock samla sig, hämta upp ett tvåmålsunderläge och sedan vinna matchen med 5–4 efter straffläggning.

Efter många om och men kunde Danmark till sist vinna VM-premiären mot Frankrike. Det skulle dock krävas straffläggning innan vårt södra grannland kunde stå som segrare.

Efter en sen vändning från 0–1 till 2–1 i den första perioden, där de danska målen gjordes av SHL-spelarna Frederik Storm (Malmö) och Markus Lauridsen (HV71) tappade danskarna ledningen i mittperioden.

Frankrike kunde gå ifrån till en 4–2-ledning i den andra perioden, där 2–2-målet kom efter en ordentlig målvaktstavla signerad Sebastian Dahm, innan Lars Eller fick in en viktig 3–4-reducering för danskarna innan andra periodens slut. Malmös nyförvärv Jesper Jensen ordnade den danska kvitteringen 6:34 in i den tredje perioden.

Dahm might want this one back. Dame-Malka shoots from the center ice to tie the game up between Denmark and France. 2:2. #IIHFWorlds pic.twitter.com/6nFnGmqgtQ

— Aivis Kalniņš🇱🇻 (@A_Kalnins) May 11, 2019