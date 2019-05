Det kom som en stor chock när John Tavares tvingades lämna VM redan innan premiärmatchen med en bukskada. Han flögs hem och nu lämnar Toronto Maple Leafs ett besked om superstjärnans skada.

John Tavares var den klart största stjärnan i Kanadas VM-trupp och en av de största i hela VM. Det förstördes dock när det stod klart att han drabbades av en skada under förberedelserna inför turneringen.

Storstjärnan flögs hem till Toronto och klubben kom under lördagskvällen med ett besked om skadan. Han har drabbats av en skada på den yttre sneda bukmuskeln och kommer att behöva vila i en månad.

Detta bekräftar att han kommer att missa VM, vilket redan stod klart. Det är dock en lugnande besked för Toronto-fans då detta betyder att hans sommarträning knappt kommer att påverkas. Han kommer därmed att vara helt ”fit for fight” när NHL-säsongen drar igång igen till hösten.

Tavares stod för en fantastisk debutsäsong i Toronto Maple Leafs och slog nytt personligt mål- och poängrekord. Hans 47 mål var tredje bäst i hela NHL och han hamnade på 16:e plats i poängligan med 88 poäng.

Leafs centre John Tavares should return to his full off-season training program in approximately one month after suffering an oblique injury in preparation for the World Championships.

