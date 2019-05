Markus Ljungh Foto: Bildbyrån

HV71:s Markus Ljungh har tilldelats Rinkens Riddare, ett pris som Ishockeyjournalisternas kamratförening delat ut.

Priset delas ut till en framgångsrik spelare, som dessutom visat speciella egenskaper på och utanför isen. Sedan 1997/1998 har Ishockeyjournalisternas Kamratförening delat ut priset och denna säsong tilldelas det HV:s forward Markus Ljungh.

Ljungh, som inför säsongen hämtades från Djurgården, stod för 40 (16+24) poäng, vilket var hans bästa notering någonsin för en säsong i SHL. I kombination med detta drog han bara på sig åtta utvisningsminuter.

”Markus är ett verkligt föredöme inom sporten förutom att han är ytterst framgångsrik. Han har respekt för alla på isen och sätter alltid laget före jaget”, lyder juryns motivering.

TIDIGARE VINNARE:

1997-98 Patric Kjellberg, Djurgårdens IF

1998-99 Frantisek Kaberle, MoDo Hockey

1999-00 Mats Lindberg, AIK

2000-01 Mikael Johansson, Djurgårdens IF

2001-02 Mattias Weinhandl, MODO Hockey

2002-03 Johan Davidsson, HV 71

2003-04 Johan Davidsson, HV 71

2004-05 Johan Davidsson, HV 71

2005-06 Fredrik Bremberg, Djurgårdens IF

2006-07 Anders Söderberg, Skellefteå AIK

2007-08 Kenny Jönsson, Rögle BK

2008-09 Jörgen Jönsson, Färjestads BK

2009-10 Wolmer Edqvist, Grums

2010-11 Andreas Dackell, Brynäs IF

2011-12 Jakob Silfverberg, Brynäs IF

2012-13 Jesper Fasth, HV 71

2013-14 Oscar Möller, Skellefteå AIK

2014-15 Johan Köhler, Kiruna IF

2015-16 Daniel Viksten, Örebro HK

2016-17 Martin Thörnberg, HV 71

2017-18 Jonathan Dahlén, Timrå IK

2018-19 Markus Ljungh, HV 71