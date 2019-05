Farsorna stod för tre poäng tillsammans i nattens seger för San José mot St.Louis. Men det var sönerna Nate Pavelski and Jagger Burns som stal showen när de i samband med ett speluppehåll dansade loss.

Efter några dagars uppehåll var det återigen dags för Stanley Cup-hockey i SAP Center . Det tyckte Joe Pavelskis och Brent Burns söner var så roligt så att de bjöd på show i samband med ett uppehåll i spelet dansade loss till den övriga publikens förtjusning.

Nate Pavelski and Jagger Burns tog tillfället i akt att svänga på höfterna i tak med musiken. Ett nummer som visades upp på jumbotronen och som lockade till leenden. Bland annat från Jaggers pappa Brent.

Nate Pavelski and Jagger Burns stealing the show from their dads. 😂 #PlayoffMode pic.twitter.com/ZeIH5d9zIY

— x – San Jose Sharks (@SanJoseSharks) May 12, 2019