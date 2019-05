Slutspelsserien i Calder Cup mellan San Diego och Bakersfield är något utöver det vanliga. Inatt spelades det 93 minuters ishockey och i centrum stod en 20-årig rookie-målvakt vid namn Stuart Skinner. Bakersfield vann med 2-1 och reducerade därmed i matchserien.

Stuart Skinner gjorde bara sex matcher i AHL:s grundserie under säsongen. I slutspelet har han fram tills inatt fått nöja sig med inhopp. Men till match fem fick han starta och släppte bara ett av 46 skott förbi sig i sin första hela slutspelsmatch på professionell nivå.

LÄS MER: Svensktalangerna inblandade i (sju)ka AHL-matchen

Den första matchen mellan lagen bjöd på ett avgörande först i den fjärde övertidsperioden. Eller 124 minuter och 20 sekunders hockey om man så vill. Även match tre bjöd på en övertidsperiod innan nattens alltså gav oss två innan Josh Currie kunde avgöra till Bakersfields fördel.

Resultatet innebär att Bakersfield reducerade matchserien till 3-2 i matcher.

45 saves for 20-year-old Stuart Skinner in a double overtime Game 5 win over San Diego.

Third overtime of the series; seventh overtime period.

— Jonathan Willis (@JonathanWillis) May 12, 2019