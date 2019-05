Elias Pettersson och William Nylander? Adrian Kempe och Elias Lindholm? Nej, Tre Kronors hetaste radarpar just nu heter Anton Lander och Loui Eriksson. – De har hittat varandra riktigt bra, säger förbundskapten Rikard Grönborg efter 8–0 m

Tjeckien har inlett VM med två raka segrar och nu har de dessutom fått förstärkning av målvakten Pavel Francouz. Dessutom kommer Dallas Radek Faksa ansluta under måndagen. Det tjeckiska förbundet meddelade tidigare under söndagen att de f

När Sverige idag tar sig an Italien i Hockey-VM:s andra match så saknas materialförvaltaren Anders "Pudding" Weiderstål. Anledningen till detta ska enligt SVT vara magsjuka. Magsjuka är något av en idrottares värsta fiende och i en kort och

Jacob Markström anmäldes inte till VM-truppen till en början efter en smäll i förra veckan. Under söndagen meddelades det att han nu är anmäld för spel av landslagsledningen. Landslagsledningen anmälde till en början inte Jacob Markstr

Idag 11:31

Ännu en NHL-förstärkning kan vara på väg in i Tre Kronor. Gabriel Landeskog uppges vara högaktuell för VM-spel. – Det skulle innebära att vi får in en ledare i det här laget, säger assisterande förbundskaptenen Johan Garpenlöv om Co