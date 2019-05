Oj, vilken uppvisning vi fick se av Boston i natt. De körde över Carolina med 6-2 hemma i TD Garden och leder nu konferensfinalen med 2-0 i matcher. Carolina svepte laget som svepte Pittsburgh men ser nu ut at själv kunna bli svepta i konferens

Under söndagen kommer uppgifter från Nordamerika som låter berätta att Ralph Krueger är en kandidat att ta över Buffalo Sabres efter sparkade Phil Housley. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman är Krueger en "stigande kandidat". Så här i

Det har varit många om budet. Men nu bekräftar Anton Wedins agent Michael Deutsch att forwarden kommer skriva på för Chicago Blackhawks. Detta enligt The Athletic. Timrå-forwarden Anton Wedin tog hela SHL med storm under säsongen som var oc

Igår 11:31

Ännu en NHL-förstärkning kan vara på väg in i Tre Kronor. Gabriel Landeskog uppges vara högaktuell för VM-spel. – Det skulle innebära att vi får in en ledare i det här laget, säger assisterande förbundskaptenen Johan Garpenlöv om Co