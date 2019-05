Viktor Svedberg anslöt till Barys i KHL i början av december och lovordades för sina insatser. På kuppen testades han också i Tre Kronor. Nu har 27-åringen förlängt med två år.

Viktor Svedberg hade problem med att hitta en ny klubb i höstas. Till slut anslöt han till Linköping på ett korttidskontrakt och i början av december blev det sak hos KHL-klubben Barys Astana. Det kontraktet förlängdes sedan till att gälla säsongen ut.

Svensken lovordades för sin insats i KHL och fick också debutera i Tre Kronor. Nu står det också klart att han stannar i klubben ytterligare två säsonger. Detta meddelar KHL via sitt Twitterkonto.

Barys has agreed to terms with defenseman Viktor Svedberg 🇸🇪 on a two-year contract. pic.twitter.com/fJSQvidgW7

— KHL (@khl_eng) May 13, 2019