Här kommer ett negativt svenskt NHL-besked. Buffalos Lawrence Pilut har genomgått en axeloperation och förväntas missa fem till sex månader.

Lawrence Pilut utsågs till SHL:s bäste back säsongen 2017/2018 och fick ett NHL-kontrakt med Buffalo Sabres. Han inledde dock i AHL för Rochester och gjorde omgående succé med riklig poängleverans. Ett tag låg 23-åringen med i toppen av poängligan.

Han fick även spela 33 matcher med Buffalo i NHL. Nu meddelar klubben att svensken missar fem till sex månader efter att ha genomgått en axeloperation. En operation som beskrivs som lyckad.

Lawrence Pilut (@LPilut) has undergone successful shoulder surgery.

The procedure has an estimated recovery time of five to six months.

— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) May 13, 2019